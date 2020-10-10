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На столичном проспекте Дзержинского случилась авария с двумя Opel (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня около 13:45 на Т-образном перекрестке проспекта Дзержинского и 1-го Извозного переулка столкнулись два автомобиля Opel. У легкого Opel сильно повреждена передняя часть, в седане сработали подушки безопасности. У внедорожника разбита правая сторона.
О пострадавших пока неизвестно, но к месту ДТП подъехала карета скорой помощи. По записи с регистратора видно, что внедорожник Opel разворачивался на проспекте Дзержинского. И, похоже, делал это не из крайней левой полосы:
(будет дополнено)
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Сегодня около 13:45 на Т-образном перекрестке проспекта Дзержинского и 1-го Извозного переулка столкнулись два автомобиля Opel. У легкого Opel сильно повреждена передняя...
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