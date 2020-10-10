На столичном проспекте Дзержинского случилась авария с двумя Opel (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня около 13:45 на Т-образном перекрестке проспекта Дзержинского и 1-го Извозного переулка столкнулись два автомобиля Opel. У легкого Opel сильно повреждена передняя часть, в седане сработали подушки безопасности. У внедорожника разбита правая сторона.

О пострадавших пока неизвестно, но к месту ДТП подъехала карета скорой помощи. По записи с регистратора видно, что внедорожник Opel разворачивался на проспекте Дзержинского. И, похоже, делал это не из крайней левой полосы:































(будет дополнено)