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На столичном проспекте Дзержинского случилась авария с двумя Opel (видео)

10.10.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 13:45 на Т-образном перекрестке проспекта Дзержинского и 1-го Извозного переулка столкнулись два автомобиля Opel. У легкого Opel сильно повреждена передняя часть, в седане сработали подушки безопасности. У внедорожника разбита правая сторона.

О пострадавших пока неизвестно, но к месту ДТП подъехала карета скорой помощи. По записи с регистратора видно, что внедорожник Opel разворачивался на проспекте Дзержинского. И, похоже, делал это не из крайней левой полосы:

На столичном проспекте Дзержинского случилась авария с двумя Opel (видео)

На столичном проспекте Дзержинского случилась авария с двумя Opel (видео)

На столичном проспекте Дзержинского случилась авария с двумя Opel (видео)

На столичном проспекте Дзержинского случилась авария с двумя Opel (видео)

На столичном проспекте Дзержинского случилась авария с двумя Opel (видео)





(будет дополнено)

 
 
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Сегодня около 13:45 на Т-образном перекрестке проспекта Дзержинского и 1-го Извозного переулка столкнулись два автомобиля Opel. У легкого Opel сильно повреждена передняя...
 
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