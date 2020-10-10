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"Правда тела". Лечат или калечат? Плюсы и минусы популярных диет

10.10.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Лечат или калечат? Плюсы и минусы популярных диет

Что такое диета на самом деле, и для чего она может быть нужна? (Нет, не только для похудения). Можно ли питаться правильно и одновременно вкусно? А худеть, но при этом не быть голодным? Почему монодиеты могут быть крайне опасны, а интервальное голодание на самом деле не является голоданием?

Разбираемся вместе с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Алёной Поташёвой:

03:30 Не только про снижение веса: что такое диета на самом деле

07:50 Диета — всегда насилие?

11:00 Пицца, макароны, салаты, супы — про идеальную диету для здоровых людей

13:00 Чем диета отличается от режима питания

16:40 "Больше вреда придумать невозможно": монодиеты

19:30 Кетодиета. Убивает или лечит?

22:00 Low carb, high fat: диета, где не нужно считать калории

23:30 Хлеб — сейчас, масло — через час. Уловка раздельного питания

26:50 Существует ли универсальное правильное питание?

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Не есть после шести, есть часто и понемногу, сидеть на гречке или соблюдать "стол номер пять". Лечебные и для похудения, низкоуглеводные и высокобелковые, моно- и...
 
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