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Звезду сериала "Интерны" экстренно госпитализировали в Лондоне

10.10.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 окт – Sputnik. Российский актер Дмитрий Шаракоис попал в лондонскую больницу с жалобами на сильную головную боль и пульсацию во всем теле. Зрителям он известен по роли Бориса Левина. Об опасных симптомах актер сообщил в своем закрытом Instagram-аккаунте, передает "Московский Комсомолец". 

© AFP 2020 / VALERIE MACON
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Стало известно, что 34-летний Шаракоис почувствовал себя плохо еще несколько недель назад, однако к врачам обратился только сейчас, подозревая у себя инсульт или инфаркт.

"Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", — написал Шаракоис.

Ранее Шаракоис снимался в популярном сериале и играл в Театре на Малой Бронной, однако в 2019 году уехал в Лондон, где сначала работал на стройке, а затем устроился официантом в ресторан, сообщает издание.

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Теги: Минск
 
 
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Исполнитель роли Бриса Левина в "Интернат" актер Дмитрий Шарокоис заподозрил у себя инсульт или инфаркт.
 
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