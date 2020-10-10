«На администрацию ЦИП не жалуется». Адвокаты встретились с Пальчисом на Окрестина

К задержанному общественному и политическому активисту Эдуарду Пальчису, который находится в ЦИП на Окрестина, смогла попасть его адвокат, сообщила жена активиста.





Родные и защита Пальчиса около двух недель не имели подтверждения тому, что он находится в ЦИП.

«Сегодня адвокат Мария Колесова-Гудилина виделась с Эдуардом. Я очень рада была узнать, что с ним все в порядке. Он бодр и на здоровье не жалуется. Получил передачу от семьи. Все время с 27 сентября находится на ЦИП, и ему сообщили, что он отбывает там 30 суток начиная с 27-го», — написала в «Фейсбуке» Виктория Пальчис.

По ее словам, Эдуард сказал, что слышал, как под изолятор на Окрестина 4 октября приходили участники Марша освобождения политзаключенных.

«Передавал, что все красавчики. Писем не получал, но сам написал всем, кого знает и чьи адреса вспомнил. Предлагаю все же писать ему еще, может, что-то да дойдет позже», — сообщила жена активиста.

Она отметила, что на администрацию ЦИП Пальчис не жалуется, говорит, что отношение нормальное.

Новых протоколов ему подписывать не приносили и, как надеется супруга, по истечении 30 суток Пальчис выйдет на свободу.

Об исчезновении мужа Виктория Пальчис сообщила 29 сентября. «Друзья, многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соцсетях, — написала она в «Фейсбуке». — Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. В воскресенье, 27 сентября, он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако учитывая, что «режим тишины» с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу».

Пальчис входит в состав Национального забастовочного комитета, который был создан для поддержки рабочих, объявивших забастовку после президентских выборов.