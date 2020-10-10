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Фотофакт. Светлана Тихановская вышла на женский марш в Вильнюсе

10.10.2020 15:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня в мире проходят женские акции солидарности с Беларусью.

Фотофакт. Светлана Тихановская вышла на женский марш в Вильнюсе

 

Фотофакт. Светлана Тихановская вышла на женский марш в Вильнюсе

 

Фотофакт. Светлана Тихановская вышла на женский марш в Вильнюсе

В Вильнюсе на Женский марш пришла экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

Ранее сообщалось, что подобные мероприятия должны пройти в двух десятках стран.

В преддверии акций Тихановская обратилась к белорускам.

 

Фото со страницы Светланы Тихановской в телеграм-канале

 
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Сегодня в мире проходят женские акции солидарности с Беларусью.  
 
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