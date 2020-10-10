|
Фотофакт. Светлана Тихановская вышла на женский марш в Вильнюсе
Источник материала: Навiны
Сегодня в мире проходят женские акции солидарности с Беларусью.
В Вильнюсе на Женский марш пришла экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.
Ранее сообщалось, что подобные мероприятия должны пройти в двух десятках стран.
В преддверии акций Тихановская обратилась к белорускам.
Фото со
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в мире проходят женские акции солидарности с Беларусью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)