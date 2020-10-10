“Передавал, что все красавчики”: Эдуард Пальчис нашёлся в ЦИП на Окрестина









“Сегодня адвокат Мария Колесова-Гудилина виделась с Эдуардом, — написала у себя в “Фейсбуке” супруга Пальчиса Виктория Щукевич. — Я очень рада была узнать, что с ним всё в порядке. Он бодр и на здоровье не жалуется. Получил передачу от семьи. Всё время, с 27 сентября находится в ЦИП, и ему сообщили, что он отбывает там 30 суток, начиная с 27-го”.





По словам Виктории, блогер слышал, как под Окрестина подошёл марш и “передавал, что все красавчики”. Пальчис не получал писем, но сам написал всем, кого знает и чьи адреса вспомнил. На администрацию ЦИП не жалуется, говорит, что отношение нормальное. Новых протоколов ему подписывать не приносили.





Виктория Щукевич предлагает продолжать писать блогеру, возможно, письма позже дойдут. Сама она надеется, что по истечении 30 суток муж выйдет на свободу и все будет хорошо.