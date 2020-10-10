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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не продержался и одного часа

10.10.2020 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, который вступил в силу в 12:00 по местному времени (11:00 по Минску), не продержался и одного часа. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.


Конфликт в Нагорном Карабахе / Reuters

Минобороны Армении распространило информацию, что азербайджанская армия уже через пять минут после прекращения огня предприняла атаку "в направлении участка Караханбейли" — это деревня в Нагорном Карабахе. Также армянское оборонское ведомство заявило, что Азербайджан обстреливает армянскую территорию с беспилотника, есть одна жертва, передает "Еврорадио".

Минобороны Азербайджана ответило, что армянская армия обстреливает азербайджанские населенные пункты в Тертерском и Агдамском районах.

Накануне ночью во время переговоров в Москве Армения и Азербайджан договорились о временном перемирии. Переговоры шли дольше 10 часов, в них участвовали главы МИД Армении и Азербайджана, а также российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
 
Теги: Минск
 
 
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Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, который вступил в силу в 12:00 по местному времени (11:00 по Минску), не продержался и одного часа. Армения и Азербайджан...
 
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