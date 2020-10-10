Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе не продержался и одного часа

Конфликт в Нагорном Карабахе / Reuters





"Еврорадио" . Минобороны Армении распространило информацию, что азербайджанская армия уже через пять минут после прекращения огня предприняла атаку "в направлении участка Караханбейли" — это деревня в Нагорном Карабахе. Также армянское оборонское ведомство заявило, что Азербайджан обстреливает армянскую территорию с беспилотника, есть одна жертва, передает





Минобороны Азербайджана ответило, что армянская армия обстреливает азербайджанские населенные пункты в Тертерском и Агдамском районах.





Накануне ночью во время переговоров в Москве Армения и Азербайджан договорились о временном перемирии. Переговоры шли дольше 10 часов, в них участвовали главы МИД Армении и Азербайджана, а также российский министр иностранных дел Сергей Лавров.