Третий месяц протестов: что происходит в субботу в мире и Беларуси

14:45 В Минске на пересечении улиц Лидская и Неманская – это окраина Каменной горки – повышенная концентрация силовиков. Больше десятка бусов и бусиков разного цвета, заполненных ОМОНом. Также бусы с военными.

Акции солидарности в субботу проводятся также и в ряде других стран, передает

11.55 Евросоюз призвал власти Беларуси к прекращению репрессий в отношении граждан и началу всеобъемлющего национального диалога. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД республики Владимиром Макеем в пятницу вечером. Боррель подчеркнул, что в Евросоюзе ожидают освобождения всех политических заключенных, говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте Европейской службы внешних связей.

13.45 В Лимаcоле на Кипре на набережной̆ Молос прошла акция солидарности с белорусской оппозицией "Женский демарш против политических репрессий". Как сообщает Tut.by, в амфитеатре около 30 участниц спели песню "Купалинку", записали видеоролик в поддержку стачечных комитетов и устроили перфоманс в знак протеста против насилия: девушкам с цветами связали руки лентами.

11.40 Более 10 белорусских музыкантов записали видеообращение в знак солидарности с членом Координационного совета Марией Колесниковой, которая находится под арестом. "Сейчас время, когда музыка должна звучать громче стука дубинки", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале "Бинокль".





Светлана Тихановская обратилась к белорусским женщинам

10.45 Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала протестующих белорусок и международные женские акции, проводимые в знак солидарности. "Дорогие мои беларуски!.. Именно вы показали всему миру силу мирного протеста. Именно ваше достоинство, красота и любовь обнажили уродство беззакония, которое каждый день вершится против мирных граждан Беларуси. В эту субботу вы не будете одни. Женщины более двадцати стран мира выйдут на улицы своих городов, чтобы поддержать вас...", - говорится в обращении Тихановской, опубликованной в ее Telegram-канале.





Tut.by: В Минске остались послы лишь двух стран Евросоюза





10.25 В Минске из послов стран Европейского Союза остались только посол Австрии и посол Италии, сообщили редакции портала Tut.by информированные источники. Остальные европейские послы отозваны в свои столицы для консультаций.





10.05 За период с начала кампании по выборам президента Беларуси в республике заведено более 300 только уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста. По данным правозащитного центра "Весна", самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это: 293 УК РБ (массовые беспорядки), 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок). Также известно о начале уголовных дел за клевету (ст.188 УК РБ), хулиганство (арт. 339 УК РБ) и по другим статьям Уголовного кодекса.









08.30 По состоянию на вечер 9 октября своих послов из Республики Беларусь для консультаций отозвали:





- Болгария,

- Великобритания,

- Германия,

- Латвия,

- Литва,

- Польша,

- Румыния,

- Словакия,

- Чешская Республика,

- Эстония.





02.00 В Минске задержана журналистка Евгения Долгая, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Долгую доставили в изолятор временного содержания в 1-м переулке Окрестина. По сведениям БАЖ, суд состоится 12 октября. Журналистке вменяют в вину нарушение порядка проведения массовых мероприятий, пишет Telegram-канал "Налицо".





01.00 Великобритания временно отзывает своего посла в Беларуси для консультаций. Официальный Лондон осуждает решение Минска выслать польских и литовских дипломатов, заявил британский министр иностранных дел и по делам Содружества Доминик Рааб. Он назвал подобный шаг "совершенно неоправданным" и ведущим к изоляции белорусов.