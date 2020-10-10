Тихановская обратилась к женщинам Беларуси

"Дорогие мои беларуски!.. Именно вы показали всему миру силу мирного протеста. Именно ваше достоинство, красота и любовь обнажили уродство беззакония, которое каждый день вершится против мирных граждан Беларуси. В эту субботу вы не будете одни. Женщины более двадцати стран мира выйдут на улицы своих городов, чтобы поддержать вас...", -в обращении Тихановской, опубликованной в ее Telegram-канале.