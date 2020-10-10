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Тихановская обратилась к женщинам Беларуси
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала протестующих белорусок и международные женские акции, проводимые в знак солидарности.
"Дорогие мои беларуски!.. Именно вы показали всему миру силу мирного протеста. Именно ваше достоинство, красота и любовь обнажили уродство беззакония, которое каждый день вершится против мирных граждан Беларуси. В эту субботу вы не будете одни. Женщины более двадцати стран мира выйдут на улицы своих городов, чтобы поддержать вас...", -
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала протестующих белорусок и международные женские акции, проводимые в знак солидарности.
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