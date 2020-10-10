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В Минск Volkswagen поехал на красный, столкнулся с Ford и перевернулся. Видео аварии

10.10.2020 15:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два автомобиля столкнулись в Минске, один из них перевернулся. Об этом сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла днем 10 октября. По информации инспекторов, 30-летний водитель Volkswagen ехал по улице Уральской со стороны улицы Менделеева. На пересечении с улицей Долгобродской он поехал на красный и столкнулся с Ford, который двигался по Долгобродской в направлении улицы Кошевого. От удара Volkswagen перевернулся.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.


Фото читателя TUT.BY

Инспекторы составили на водителя Volkswagen протокол за создание аварийной обстановки. Санкция данной части статьи предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами или без лишения сроком до 2 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла днем 10 октября на улице Долгобродской.
 
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