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Суббота в Минске: женщины вышли на демарш
Источник материала: Onliner
Белоруски в очередной раз вышли на прогулку в центр столицы. Мероприятие прозвали «Женским демаршем». Женщины вышли на проспект Независимости с цветами.
Наши корреспонденты с места событий передали, что людей пока немного. Проезжающие автомобили сигналят участницам марша.
Женщины собрались в центре города. По нашим оценкам, их несколько сотен. По проспекту Независимости ездят микроавтобусы, из окон которых высунуты руки с видеокамерами.
(обновляется)
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Белоруски в очередной раз вышли на прогулку в центр столицы. Мероприятие прозвали «Женским демаршем». Женщины вышли на проспект Независимости с цветами. Читать...
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