Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Источник материала: Onliner Белоруски в очередной раз вышли на прогулку в центр столицы. Мероприятие прозвали «Женским демаршем». Женщины вышли на проспект Независимости с цветами.

Наши корреспонденты с места событий передали, что людей пока немного. Проезжающие автомобили сигналят участницам марша.

















Женщины собрались в центре города. По нашим оценкам, их несколько сотен. По проспекту Независимости ездят микроавтобусы, из окон которых высунуты руки с видеокамерами.



























(обновляется)