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Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

10.10.2020 15:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белоруски в очередной раз вышли на прогулку в центр столицы. Мероприятие прозвали «Женским демаршем». Женщины вышли на проспект Независимости с цветами. 

Наши корреспонденты с места событий передали, что людей пока немного. Проезжающие автомобили сигналят участницам марша.

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Женщины собрались в центре города. По нашим оценкам, их несколько сотен. По проспекту Независимости ездят микроавтобусы, из окон которых высунуты руки с видеокамерами.

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш

Суббота в Минске: женщины вышли на демарш





(обновляется)

 
 
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Белоруски в очередной раз вышли на прогулку в центр столицы. Мероприятие прозвали «Женским демаршем». Женщины вышли на проспект Независимости с цветами. Читать...
 
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