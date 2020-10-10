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В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

10.10.2020 16:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске проходит традиционная субботняя женская акция протеста, которая в этот раз была анонсирована в соцсетях как «женский демарш против политических репрессий в Беларуси».

В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

Акция носит международный характер — ее вызвались поддержать аналогичными протестами женщины во многих других городах мира. В аналогичном марше, который прошел в Вильнюсе, приняла участие экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

 

В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

В белорусской столице около 15.00 по проспекту Независимости на участке от площади Якуба Коласа до Октябрьской площади в разных направлениях прогуливаются девушки и женщины в одиночку, парами и изредка группами по несколько человек. Некоторые из них с цветами.

В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

 

В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

Встречая друг друга по пути, участницы демарша показывают знак «виктори». Проезжающие автомобили приветственно сигналят. Напротив цирка вдоль проспекта ходит мужчина и угощает участниц конфетами.

В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

 

В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

Периодически по проспекту проезжает по несколько микроавтобусов с силовиками. Около цирка силовики в штатском на ходу снимали на камеру журналистов и проходивших мимо участниц «демарша».

В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

 

В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

В целом к 15.30 десятки участниц демарша разрозненными группами неспешно движутся в основном от ГУМа и Октябрьской площади в сторону Площади победы и далее по проспекту Независимости.

«Мы берем цветы и гуляем с ними по городу. Но делаем это не большой колонной, а рассредоточиваемся в рамках указанного территориального отрезка. Стараемся не скапливаться большими группами», — объяснили инициаторы отличие демарша от классических акций протеста.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит традиционная субботняя женская акция протеста, которая в этот раз была анонсирована в соцсетях как «женский демарш против политических...
 
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