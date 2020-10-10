В Минске проходит женский «демарш» против политических репрессий

В Минске проходит традиционная субботняя женская акция протеста, которая в этот раз была анонсирована в соцсетях как «женский демарш против политических репрессий в Беларуси».





Акция носит международный характер — ее вызвались поддержать аналогичными протестами женщины во многих других городах мира. В аналогичном марше, который прошел в Вильнюсе, приняла участие экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.









В белорусской столице около 15.00 по проспекту Независимости на участке от площади Якуба Коласа до Октябрьской площади в разных направлениях прогуливаются девушки и женщины в одиночку, парами и изредка группами по несколько человек. Некоторые из них с цветами.









Встречая друг друга по пути, участницы демарша показывают знак «виктори». Проезжающие автомобили приветственно сигналят. Напротив цирка вдоль проспекта ходит мужчина и угощает участниц конфетами.









Периодически по проспекту проезжает по несколько микроавтобусов с силовиками. Около цирка силовики в штатском на ходу снимали на камеру журналистов и проходивших мимо участниц «демарша».









В целом к 15.30 десятки участниц демарша разрозненными группами неспешно движутся в основном от ГУМа и Октябрьской площади в сторону Площади победы и далее по проспекту Независимости.

«Мы берем цветы и гуляем с ними по городу. Но делаем это не большой колонной, а рассредоточиваемся в рамках указанного территориального отрезка. Стараемся не скапливаться большими группами», — объяснили инициаторы отличие демарша от классических акций протеста.