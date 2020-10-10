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«Женский демарш». Чтобы беларусы не сдавались, сегодня на улицы вышли девушки по всему миру: как эта красота выглядит
Источник материала: KYKY>
Сегодня — день «Глобального женского демарша», жеста поддержки репрессированных беларусов. Акцию прозвали «демаршем», чтобы подчеркнуть, что ее участницы движутся по улицам своих городов не организованной колонной, как прежде, а вольно и рассредоточено, будто бы просто «гуляют с подругами».
Минск
Вильнюс, Литва. Здесь к «демаршу» присоединилась Светлана Тихановская
Эйндховен, Нидерланды
Мюнхен, Германия
Лондон, Великобритания
Штутгарт, Германия
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«Женский демарш». Чтобы беларусы не сдавались, сегодня на улицы вышли девушки по всему миру: как эта красота выглядит
Сегодня — день «Глобального женского демарша», жеста поддержки репрессированных беларусов. Акцию прозвали «демаршем», чтобы подчеркнуть, что ее участницы...
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