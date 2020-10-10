«Женский демарш». Чтобы беларусы не сдавались, сегодня на улицы вышли девушки по всему миру: как эта красота выглядит

Источник материала: KYKY

Сегодня — день «Глобального женского демарша», жеста поддержки репрессированных беларусов. Акцию прозвали «демаршем», чтобы подчеркнуть, что ее участницы движутся по улицам своих городов не организованной колонной, как прежде, а вольно и рассредоточено, будто бы просто «гуляют с подругами».

Минск

Вильнюс, Литва. Здесь к «демаршу» присоединилась Светлана Тихановская

Эйндховен, Нидерланды

Мюнхен, Германия

Лондон, Великобритания

Штутгарт, Германия