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Получал бельё или встречался с Бабарико? Сегодняшнее утро Лукашенко провёл в СИЗО КГБ
Источник материала: KYKY>
Александр Лукашенко сегодняшнее утро провел в СИЗО КГБ, это подтвердила его пресс-служба. Другие подробности она планирует раскрыть позже.
Как раз сегодня минчане обратили внимание на активность силовиков и перекрытие центральных улиц столицы. Затем очевидцы заметили кортеж Лукашенко, который приехал в центральный офис КГБ на проспекте Независимости.
На видео попал момент, как возле стелы кортеж дружно засигналили водители:
В СИЗО КГБ, напомним, находятся некоторые из признанных политзаключенными, в том числе Виктор Бабарико. Поэтому одна часть наших читателей задается вопросом: Лукашенко что, ездил на встречу с Бабарико? Другая — шутит над тем, что так называемый получал белье или осматривал самую просторную камеру.
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Александр Лукашенко сегодняшнее утро провел в СИЗО КГБ, это подтвердила его пресс-служба. Другие подробности она планирует раскрыть позже. Как раз сегодня...
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