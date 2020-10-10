Получал бельё или встречался с Бабарико? Сегодняшнее утро Лукашенко провёл в СИЗО КГБ

Источник материала: KYKY

Александр Лукашенко сегодняшнее утро провел в СИЗО КГБ, это подтвердила его пресс-служба. Другие подробности она планирует раскрыть позже.

Как раз сегодня минчане обратили внимание на активность силовиков и перекрытие центральных улиц столицы. Затем очевидцы заметили кортеж Лукашенко, который приехал в центральный офис КГБ на проспекте Независимости.

На видео попал момент, как возле стелы кортеж дружно засигналили водители:

В СИЗО КГБ, напомним, находятся некоторые из признанных политзаключенными, в том числе Виктор Бабарико. Поэтому одна часть наших читателей задается вопросом: Лукашенко что, ездил на встречу с Бабарико? Другая — шутит над тем, что так называемый получал белье или осматривал самую просторную камеру.