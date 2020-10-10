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Увидел свободную «зебру» и припарковался! Посмотрите на очередных «героев» парковки
Источник материала: Tut.by
На сервис «Доска позора» продолжают приходить десятки фото нарушителей правил стоянки и парковки. Фото некоторых очевидцы присылали по несколько раз — так возмутили их действия водителей.
В Минске на улице Слободской возле дома 65 автомобили паркуются парой колес на тротуаре. Рядом находится школа и дети даже на тротуаре находятся не в безопасности.
А вот «паркун» на проспекте Независимости, 148/3, в Минске оставил машину прямо на зебре.
Автомобилист бросил свой транспорт на пересечении дорог возле улицы Связистов в Минске. Не знает правил? Так, может, стоит его отправить на пересдачу?
В Минске на улице Ванеева, 14, водитель удобно пристроил свое авто на зеленой зоне и детской площадке.
В Гомеле на улице Пенязькова, 49, нарушителей правил парковки очень много. Например, эта машина стоит и на тротуаре, и на зеленой зоне.
В том же гомельском дворе местечко на тротуаре нашла еще одна парочка нарушителей.
Этот водитель предпочитает оставлять свою машину на пешеходном переходе. Ну нравится так человеку! Это Минск, Борисовский тракт.
В столице на улице Глебки, 90, «универсал» припарковали на тротуаре и детской площадке.
Вот так малолитражку бросили на остановке на улице Богдановича, 120, в Минске.
В Молодечно на улице Строителей есть магазин с парковкой, на которой всегда полно мест. Но водителям надо поставить свои машины под запрещающим знаком — ну просто очень надо ближе к входу.
Наши дорогие читатели, давайте будем бороться с «паркунами» вместе. Присылайте их фото на
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Фото некоторых нарушителей ПДД очевидцы присылали по несколько раз - такими возмутительными были действия водителей.
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