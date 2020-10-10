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Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ для встречи с участниками Координационного совета

10.10.2020 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Субботним утром Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко встретился с представителями Координационного совета и Объединенного штаба, которые находятся в СИЗО. Содержание разговора решено было оставить в тайне. Но одну фразу, сказанную Лукашенко участникам встречи, "Пул Первого" озвучил: "Конституцию на улице не напишешь". На фото видны Лилия Власова, Виталий Шкляров, Виктор и Эдуард Бабарико:

Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ для встречи с участниками Координационного совета

 
 
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Субботним утром Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».Читать далее…
 
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