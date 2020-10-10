Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ для встречи с участниками Координационного совета

Источник материала: Onliner

Субботним утром Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко встретился с представителями Координационного совета и Объединенного штаба, которые находятся в СИЗО. Содержание разговора решено было оставить в тайне. Но одну фразу, сказанную Лукашенко участникам встречи, "Пул Первого" озвучил: "Конституцию на улице не напишешь". На фото видны Лилия Власова, Виталий Шкляров, Виктор и Эдуард Бабарико:



