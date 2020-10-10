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«За 10 минут я еще картошку доесть успею». Появился ролик по мотивам спасения парня на «Яндекс.Такси» от силовиков (видео)
Источник материала: Onliner
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Неизвестные сняли ролик, который отсылает не только к этому случаю, но еще и к культовому фильму «Такси»:
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«За 10 минут я еще картошку доесть успею». Появился ролик по мотивам спасения парня на «Яндекс.Такси» от силовиков (видео)
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