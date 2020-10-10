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«За 10 минут я еще картошку доесть успею». Появился ролик по мотивам спасения парня на «Яндекс.Такси» от силовиков (видео)

10.10.2020 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Telegram-канале «БелКА» появилась минутная короткометражка, вдохновленная инцидентом, который произошел вечером 23 сентября в Минске. Тогда парень, убегая от людей в амуниции, заскочил в Renault Logan службы «Яндекс.Такси». Водитель, прямо как в боевиках, скрылся, частично заехав на тротуар.

Неизвестные сняли ролик, который отсылает не только к этому случаю, но еще и к культовому фильму «Такси»:

 
Теги: Минск
 
 
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В Telegram-канале «БелКА» появилась минутная короткометражка, вдохновленная инцидентом, который произошел вечером 23 сентября в Минске. Тогда парень, убегая от людей в...
 
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