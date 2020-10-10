Видео: Volkswagen опрокинулся после столкновения с Ford на ул. Уральской (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске примерно в 13:20 случилась авария на улице Уральской, на месте пересечения с Долгобродской. Водитель Volkswagen ехал со стороны Менделеева и, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Ford, который ехал по Долгобродской. Подробности аварии сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

От удара Volkswagen опрокинулся. К счастью, обошлось без пострадавших: в ДТП повреждены только автомобили.

Видео происшествия:









На 30-летнего водителя Volkswagen составили административный протокол по ч. 10 ст. 18.14 КоАП. Санкция предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением водительских прав сроком до двух лет либо без лишения.