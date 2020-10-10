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Мы все умрем. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц
10.10.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Нейросети, которые распознают лица, призваны упростить жизнь, Однако эти системы ошибаются, и их можно взломать. А кроме того, они позволяют следить одновременно за тысячами людей – и это власть, которой очень легко злоупотребить.
Разобраться в этой теме помогал Евгений Бурнаев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы и доцент Сколтеха.
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