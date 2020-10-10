Зачем Путин напомнил американцам о своем коммунистическом прошлом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дональд Трамп в четверг назвал Камалу Харрис, кандидата в вице-президенты США от демократов, коммунисткой. А буквально накануне этого Владимир Путин напомнил, что был хотя и рядовым, но идейным членом КПСС, и многие ценности левого характера нравятся ему до сих пор — поэтому он считает, что есть "какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии". Совпадение?

Удивительно, но тот факт, что Путин впервые подробно прокомментировал предстоящие американские президентские выборы, не вызвал бурной реакции ни в США, ни в России. У нас, впрочем, это можно объяснить тем, что большинство болеет за Трампа, а заголовки в стиле "Путин вспомнил про свои коммунистические взгляды" не принесут миллионы кликов — президент не раз говорил о том, что ему близки многие левые ценности, сравнивая их с христианскими.

Но почему молчит Америка? Вот только Трамп отреагировал — да и то косвенно, не упоминая Путина. А ведь Путин обращался не только к зрителям телеканала "Россия" — но и к американцам, понимая, что там тщательно анализируют все, что он говорит про их выборы. Сами сделали из Путина главную угрозу американской демократии, а теперь молчат? Непорядок — то есть неспроста эта тишина.

И объясняется она тем, что в Штатах не понимают, как реагировать на путинские высказывания. Нет, не на все — а именно на те, что касаются коммунистической идеологии. Потому что, кроме этого, Путин, когда его спросили о том, позиции кого из кандидатов нам ближе, подробно рассказал и о своем отношении к Трампу — и тут как раз все четко и однозначно:

"Мы знаем, что действующий президент Трамп неоднократно высказывался в пользу развития российско-американских отношений. И мы, безусловно, это очень ценим. Мы с самого начала, когда в первой итерации, в борьбе за Белый дом он говорил об этом, мы, конечно, обращали на это внимание.

Но надо объективно смотреть на вещи, которые происходили в последние годы. Да, действительно, нам многое удалось в двустороннем плане сделать. Надо об этом сказать. Я сейчас не буду перечислять всех позитивных шагов, которые были предприняты в строительстве российско-американских отношений, они есть. Но в полной мере, конечно, не реализованы те намерения, о которых президент Трамп говорил раньше. <...>

Товарооборот вырос за время президентства Трампа. И вырос заметно, несмотря на все ограничения, даже несмотря на пандемию. Может, с пандемией там какие-то корректировки были, но в целом такой тренд — на рост товарооборота. И это хорошо, поскольку за этим рабочие места стоят, за этим деловая активность и так далее.

У нас неплохо сложилась совместная работа по стабилизации мирового энергетического рынка. Потому что Соединенные Штаты заинтересованы, конечно, в поддержании определенной стабильности, в обеспечении работы своих нефтедобывающих компаний и так далее. И нам удалось добиться реально хорошего совместного результата. То есть, понимаете, есть и плюсы, есть и минусы".

Негусто — Путин напомнил о настрое Трампа на налаживание отношений, а в качестве позитивных примеров привел рост товарооборота (хотя Трамп тут практически ни при чем) и стабилизацию мирового энергетического рынка, то есть состоявшееся после рекордного падения цен на нефть весной этого года продление сделки ОПЕК+, договоренности о котором были достигнуты при самом непосредственном участии Белого дома. Можно было бы вспомнить еще и координацию между военными в Сирии (продолжающуюся несмотря ни на какие разногласия), но Путин предпочел отметить, что ограничителем для действующей администрации является "определенный двухпартийный консенсус по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны. Причем эта позиция носит, что называется, комплексный характер — сдерживание по всем векторам развития".

Действительно, так оно и есть, не говоря уже об атмосфере сознательного нагнетания истерии вокруг "русского вмешательства", в которой Трамп часто был вынужден или просто выполнять антироссийские резолюции конгресса, или играть на перехват инициативы, вводя санкции. Ну и в самой администрации Трампа всегда было немало персонажей, настроенных резко антироссийски и не останавливавшихся даже перед тем, чтобы вводить его в заблуждение (как это было с историей с высылкой наших дипломатов после дела Скрипалей — когда Трампа банально обманули насчет количества высылаемых).

Поэтому Путин напомнил, что "при президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений":

"Сорок шесть раз были приняты решения по новым санкциям либо по расширению действующих. Администрация действующего президента вышла из Договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьезный шаг очень. После 2002 года, когда администрация президента Буша вышла из Договора по противоракетной обороне, — это вот второй такой крупный шаг. И на мой взгляд, это очень опасно для поддержания международной стабильности и безопасности в мире.

Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить. Не реализован ряд наших проектов совместных — скромных, но тем не менее — по созданию делового совета, экспертного совета и так далее".

То есть Путин дал абсолютно объективную оценку последних четырех лет американо-российских отношений: благие намерения президента, двухпартийный консенсус элит по сдерживанию России, выход из договоров, обеспечивающих безопасность. При этом Путин ни разу не упомянул о продолжающейся все эти годы "охоте на ведьм", то есть поиске русских связей Трампа — притом что Джо Байден назвал президента США "щенком Путина". Хотя эту фразу президент России все же прокомментировал — отметив, что "когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, <...> так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. В известной степени это льет, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу".

Да, демократы внесли в последние годы неоценимый вклад в укрепление имиджа Путина и России в мире — думая, что демонизируют нас, они по факту помогали росту влияния Кремля на мировые процессы. Ну если сами американцы так боятся Путина, значит, Россия действительно уже стала очень влиятельной державой — примерно так рассуждают в Азии, Африке, Латинской Америке, да и многие европейцы, прижатые "атлантической солидарностью". И Путин сейчас, по сути, поблагодарил демократов за этот вклад в усиление российской геополитической мощи — но решил не останавливаться на этом. И сказал про демократов то, что они совершенно не хотели бы слышать:

"Демократическая партия традиционно ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия.

Я все-таки почти двадцать лет, восемнадцать лет был членом Коммунистической партии Советского Союза. Был там, честно говоря, рядовым, но в общем, можно сказать, идейным членом партии. Многие из этих ценностей левого характера мне нравятся до сих пор. Равенство, братство — чего ж здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле. Труднореализуемые в реальной жизни, но тем не менее они очень привлекательными являются. Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии".

Путин рассказал о своей симпатии к идеологии демократов — это же просто подарок для трамповской предвыборной кампании, вынужденной постоянно доказывать американцам, что Трамп не является агентом Путина (как уверяют большинство СМИ и представителей политического класса). Но Путин не ограничился общими словами о левых ценностях — он еще и высказался по американским расовым проблемам, не упоминая, но подразумевая движение "Black lives matter":

"Как известно, афроамериканское население США составляет устойчивую электоральную базу, одну из электоральных баз Демпартии в США. Это тоже хорошо известно, здесь я не открываю ничего нового. Но и Советский Союз постоянно поддерживал движение афроамериканцев к реализации обеспечения своих прав законных. Еще Коминтерн писал в 30-е годы, что у негритянских представителей рабочего класса и у белых рабочих один враг — это империализм и капитализм. И писали о том, что этот отряд может быть самым эффективным в будущей революционной борьбе.

Так что вот и здесь есть нечто такое, что в известной степени, ну, если нас не объединяет и не роднит, то является общими ценностями. Я не побоюсь этого слова, так оно и есть.

... Люди моего поколения помнят, что у нас был момент, когда по всему Советскому Союзу висели огромные портреты члена Компартии США и активного борца за права афроамериканцев Анджелы Дэвис. Поэтому нам это кажется тем, о чем мы можем говорить и что представляет хотя бы какую-то базу для взаимопонимания".

В принципе, это готовая листовка для американских выборов — республиканцы могут показать, что Путин поддержал "Black lives matter" и левую идеологию. Вот, мы же говорили, что Кремль не хочет переизбрания Трампа и поддерживает коммунистку Харрис и ее прикрытие в виде Байдена! Я думаю, что мы еще услышим подобную агитацию — на финишной стадии кампании Путиным будут бить по демократам.

Но сами демократы предпочтут вообще не замечать высказываний Путина — а ведь он еще и похвалил Байдена:

"Что касается кандидата от Демократической партии. Ну что можно сказать? Мы тоже видим достаточно острую антироссийскую риторику. К сожалению, мы к этому уже привыкли. Но есть и вещи, на которые тоже стоит обратить внимание.

Например, кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем".

Демократам не нужна никакая похвала от Путина. Они столько лет доказывали, что Трамп это проект Кремля, а теперь — и "общие ценности", и борьба с капитализмом... Не иначе как Путин специально помогает Трампу!

Да, и это тоже — хотя Путин ничего не выдумал. СССР и КПСС действительно сочувствовали и помогали борьбе за права американских негров — в этом была и искренняя идеологическая позиция, и геополитический расчет. Идеи равенства и братства близки как коммунистической России, так и русской цивилизации вообще — только у нас они называются соборностью, общинностью, солидарностью. Расовое неравноправие вообще всегда было удивительным для русских, никогда не ставивших другие расы и народы ниже себя и принимавших в свой мир всех и вся. Так что, по идее, с такими новыми американскими левыми и у Путина, и у России действительно могло бы быть много общего — если бы не одно но.

Нынешних американских (да и в целом западных) левых упорно толкают в сторону абсолютно антигуманистического мировоззрения, объявляющего врагом прогресса уже любую традицию как таковую: не только христианство или государство, но и семью, и нацию, и даже разделение на мужчин и женщин. Подобная "левизна" не имеет ничего общего с ценностным кодом русской цивилизации — ее даже невозможно цинично использовать для борьбы с общим врагом, атлантическим империализмом (подрывая Запад изнутри). Потому что она является его детищем — замаскированным под левую идеологию проектом глобальной экспансии наднациональных сил, чья победа противоречит интересам в том числе и "пролетариев всех стран".

Конечно, среди американских идейных левых много и антиимпериалистов, и антиинтервенционистов — но в целом сам "левый проект" находится под контролем сил, для которых Россия (и как глобальная сила, и как цивилизация) является самой настоящей костью в горле. Интервенционистам и глобалистам мешает националист Трамп, которого они рассчитывают сковырнуть с помощью левых, чтобы потом продолжить свой поход во имя торжества нового мирового порядка. Помешать им может только ход истории — как американской, так и мировой, в которой все яснее обозначается упадок всего западного проекта как такового.

Поэтому привет Путина американской Демократической партии можно рассматривать как своеобразный троллинг и, по сути, как подыгрывание Трампу — дающее ему аргументы для агитации против "коммунистов Байдена — Харрис" (зря, что ли, американские элиты несколько десятилетий пугали своих граждан "красной угрозой"). Он, конечно, и без нашей помощи переизберется — но за такое "вмешательство" Путину будут благодарны все настоящие американские патриоты. Да и все человечество, с нетерпением ждущее времен, когда американцы займутся проблемами собственной страны — и оставят попытки строительства "мира по-американски".