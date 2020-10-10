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Александр Лукашенко навестил политзаключенных

10.10.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ. Здесь он встретился в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой.

Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что Лушенко «это утро провел в СИЗО КГБ».

«Конституцию на улице не напишешь» Это слова президента — членам так называемого координационного совета и объединенного штаба, — сообщил позднее «Пул первого». — Там он (Лукашенко. — Прим. ред.) четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне. И это еще не всё".

Если судить по фото, то на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Юрий Воскресенский, Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также был Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка. 

Отметим, что в СИЗО КГБ находятся некоторые из признанных правозащитниками политзаключенные, в том числе Виктор Бабарико. Ранее 7 октября суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе, пишет tut.by.
 

 
 
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Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ. Здесь он встретился в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой.
 
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