|
Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с Бабарико и другими политзаключенными
Источник материала: Навiны
По информации «Пула первого» Александр Лкукашенко провел сегодня четыре часа в СИЗО КГБ.
«Конституцию на улице не напишешь». Это слова президента - членам так называемого координационного совета и объединенного штаба», — отмечает канал, приближенный к Администрации президента.
Как отмечается, Лукашенко лично прибыл к заключенным, чтобы «услышать мнения всех».
Как видно на опубликованном фото, на встрече присутствовали: Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Юрий Воскресенский, Виталий Шкляров
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации «Пула первого» Александр Лкукашенко провел сегодня четыре часа в СИЗО КГБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)