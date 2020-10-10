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Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с Бабарико и другими политзаключенными

10.10.2020 17:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации «Пула первого» Александр Лкукашенко провел сегодня четыре часа в СИЗО КГБ.

Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с Бабарико и другими политзаключенными

«Конституцию на улице не напишешь». Это слова президента - членам так называемого координационного совета и объединенного штаба», — отмечает канал, приближенный к Администрации президента.

Как отмечается, Лукашенко лично прибыл к заключенным, чтобы «услышать мнения всех».

Как видно на опубликованном фото, на встрече присутствовали: Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Юрий Воскресенский, Виталий Шкляров

 
 
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По информации «Пула первого» Александр Лкукашенко провел сегодня четыре часа в СИЗО КГБ.
 
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