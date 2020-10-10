Лукашенко в СИЗО КГБ встретился с Бабарико и другими политзаключенными

По информации «Пула первого» Александр Лкукашенко провел сегодня четыре часа в СИЗО КГБ.





«Конституцию на улице не напишешь». Это слова президента - членам так называемого координационного совета и объединенного штаба», — отмечает канал, приближенный к Администрации президента.

Как отмечается, Лукашенко лично прибыл к заключенным, чтобы «услышать мнения всех».

Как видно на опубликованном фото, на встрече присутствовали: Виктор и Эдуард Бабарико, Лилия Власова, Юрий Воскресенский, Виталий Шкляров