Западный рынок капитала для Беларуси закрывается

Отзыв послов стран ЕС из Беларуси на этой неделе — дипломатическое проявление политического кризиса в нашей стране, однако появляются уже и финансовые последствия. Доступ к западному рынку капитала для Беларуси стал закрываться.





Беларусь вновь зачисляют к аутсайдерам

В 2015 году, когда в руководство Нацбанка и правительства пришли прогрессивные банкиры (Павел Каллаур и Василий Матюшевский), власти старались улучшить условия доступа страны к западному рынку капиталу.

В результате Организация по экономическому сотрудничеству и развитию, которая объединяет развитые страны, в январе 2018 года обновила классификацию по страновым кредитным рискам и перевела Беларусь из последней, седьмой, в шестую группу.

К слову, до этого на протяжении 19 лет Беларусь относилась к государствам с самым высоким уровнем кредитного риска. Это приводило к установлению высоких размеров страховых премий по экспортным кредитам, предоставляемых иностранными банками белорусским предприятиям-импортерам.

Перевод страны в шестую группу позволил в 2018 году снизить размер страховых премий по экспортным кредитам и тем самым уменьшить стоимость кредитных ресурсов для белорусских предприятий, которые, например, импортировали оборудование.

Однако сейчас, на фоне политического кризиса, зарубежные экспортные агентства вновь стали относить Беларусь к странам с самым высоким кредитным риском. Так, шведское агентство по страхованию экспортных кредитов (EKN) в сентябре перевела Беларусь из шестой в седьмую группу стран по классификации кредитных рисков.

«Продолжающаяся турбулентность в Беларуси приведет к экономическому спаду и ограничению доступа к твердой валюте на длительный период времени, что обосновывает понижение рейтинга», — пояснил принятое решение аналитик страновых рисков EKN Мартин Стуринг.

Фактически нынешний политический кризис перечеркивает достижения белорусского правительства по повышению рейтинга страны в классификации ОЭСР.

Западные кредиторы могут выбрать калибровочный подход

Судя по всему, исчезнут и другие возможности по привлечению западного капитала.

Европейский инвестиционный банк, который на фоне улучшения политических отношений между Минском и Брюсселем в 2017 году заключил соглашение о сотрудничестве с белорусскими властями и с 2018-го выдавал кредиты, теперь также отказывается от такого взаимодействия.

Европейский банк реконструкции и развития, по сведениям БелаПАН, пока не принял по Беларуси официальное решение. Однако в принятой в сентябре резолюции Европарламента банку рекомендуется приостановить финансировать в Беларуси проекты с участием государства.

После подобной резолюции в 2011 году ЕБРР уже сворачивал финансирование проектов с участием госкапитала и продолжал кредитовать лишь частный бизнес. В 2016 году после улучшения политических отношений между Минском и Брюсселем ЕБРР принял новую стратегию и стал финансировать проекты по запросу белорусского правительства.

Сейчас на фоне политического кризиса в Беларуси ЕБРР вновь может вернуться к так называемому калибровочному подходу и кредитовать только проекты в частном секторе. К слову, именно такого подхода банк сейчас придерживается по отношению к Туркменистану, который также в западном мире критикуют за несоблюдение прав человека.

Впрочем, по отношению к России, у которой в последние десятилетия складываются сложные отношения с Западом, ЕБРР принял еще более жесткое решение — с середины 2014 года банк вообще не кредитует там никакие новые проекты. Поэтому вероятно, что западные политические санкции также негативно скажутся на сотрудничестве Беларуси с ЕБРР.

«Пока официальное решение по вопросам будущего сотрудничеств банка с Беларусью не принято. Однако ситуация в стране непростая. Вопросов, как будет развиваться она дальше, много, а ответов нет, и это осложняет процесс разработки новой стратегии ЕБРР по Беларуси», — считает эксперт БелаПАН в финансовых кругах.

Также велика вероятность, что Беларусь в новой политической реальности не сможет размещать еврооблигации (в 2012—2016 годы расчетно-клиринговые системы ЕС Euroclear и Clearstream, ссылаясь на наличие санкций Брюсселя, отказывались регистрировать выпуски белорусских евробондов).

В общем, достижения правительства и Нацбанка последних пяти лет по расширению доступа Беларуси к западному рынку капитала теперь могут быть утрачены на неопределенный срок.

Букет негативных последствий

По мнению белорусских экономистов, ограничение доступа Беларуси к западному рынку капитала будет иметь несколько серьезных негативных последствий.

«Это коснется госдолга, который у нас довольно дорогой — стоимость обслуживания привлеченных заимствований составляет около 5-6%. Благодаря развитию отношений с западными кредиторами стоимость заимствований удавалось снижать, шли даже разговоры о переводе части валютного долга в рублевый, что для Беларуси было бы хорошо», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский. — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC

Сейчас, говорит он, единственным кредитором, на которого реально может рассчитывать Беларусь, осталась Россия.

«Поскольку из-за ухудшения отношений с Западом у Беларуси не остается альтернативных источников для заимствований, Россия может навязывать нам свои условия выделения средств. В этом контексте продолжать линию на снижение стоимости госдолга, которая проводилась последние годы, будет практически невозможно», — полагает Львовский.

Схожую точку зрения высказывают и другие белорусские экономисты.

«Для Беларуси возможность привлечь ресурсы у западных кредиторов была важной опцией с точки зрения географической диверсификации заимствований. Этот момент имел и важный имиджевый эффект, так как сигнализировал западным инвесторам, что со страной можно иметь дело», — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. — отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC

Впрочем, говорят эксперты, из-за политического кризиса в стране вероятен «целый букет» социально-экономических проблем, и ограничение доступа Беларуси к западному рынку капитала — не единственная беда.

«Форма реакции государства на протесты , которую мы увидели, приводит к снижению доверия к правоохранительным органам и судебной системе. Такая ситуация может подорвать желание у экономических агентов заключать сделки», — полагает Львовский.

Именно внутренние проблемы, считают эксперты, окажутся наиболее болезненными для страны с точки зрения экономических последствий.

«Сложная политическая ситуация порождает негативные экономические ожидания, люди будут предпочитать хранить сбережения в иностранной валюте, частный бизнес будет откладывать серьезные инвестиции, а главная долгосрочная проблема для экономики — эрозия человеческого капитала, то есть отъезд талантливых людей из страны», — резюмировал Крук.