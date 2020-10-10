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Лукашенко пошел к Бабарико и членам КС за конституционным советом
Источник материала: АФН
Лукашенко сегодня посетил СИЗО КГБ, где провел 4 с половиной часа, общаясь с членами Координационного совета, а также с Виктором Бабарико и членами его штаба.
"Конституцию на улице не напишешь" – такую фразу шкловского пенсионера процитировал телеграм-канал «Пул первого».
«Цель визита – услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - утверждает Пул первого.
СИЗО КГБ - самое место, чтобы обсуждать поправки в Конституцию демократического государства.
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Лукашенко сегодня посетил СИЗО КГБ, где провел 4 с половиной часа, общаясь с членами Координационного совета, а также с Виктором Бабарико и членами его штаба.
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