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Лукашенко пошел к Бабарико и членам КС за конституционным советом

10.10.2020 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня посетил СИЗО КГБ, где провел 4 с половиной часа, общаясь с членами Координационного совета, а также с Виктором Бабарико и членами его штаба.

"Конституцию на улице не напишешь" – такую фразу шкловского пенсионера процитировал телеграм-канал «Пул первого».

«Цель визита – услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - утверждает Пул первого.

СИЗО КГБ - самое место, чтобы обсуждать поправки в Конституцию демократического государства.

 
 
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Лукашенко сегодня посетил СИЗО КГБ, где провел 4 с половиной часа, общаясь с членами Координационного совета, а также с Виктором Бабарико и членами его штаба.
 
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