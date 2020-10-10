Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с Бабарико: вот о чём они говорили почти пять часов

Источник материала: KYKY

Сегодня KYKY писал , что этим утром Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ. Там он, как выяснилось, действительно встречался с Виктором Бабарико и другими арестованными политиками и членами КС. Пресс-служба так называемого президента назвала тему переговоров, возможность которых Лукашенко раньше категорически отрицал: обновление конституции. И привела одну из его цитат: «Конституцию на улице не напишешь».

«Там он [Лукашенко] четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель [так называемого] президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

На фото выше, сделанном во время беседы, можно увидеть Юрия Воскресенского (из штаба Бабарико), Лилию Власову (из президиума КС), Виктора Бабарико, Эдуарда Бабарико, Сашу Василевича (учредитель KYKY), Дмитрия Рабцевича (из PandaDoc) и других.