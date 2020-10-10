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Лукашенко приехал в СИЗО КГБ на встречу с Бабарико: вот о чём они говорили почти пять часов
Источник материала: KYKY>
Сегодня KYKY
«Там он [Лукашенко] четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель [так называемого] президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.
На фото выше, сделанном во время беседы, можно увидеть Юрия Воскресенского (из штаба Бабарико), Лилию Власову (из президиума КС), Виктора Бабарико, Эдуарда Бабарико, Сашу Василевича (учредитель KYKY), Дмитрия Рабцевича (из PandaDoc) и других.
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Сегодня KYKY писал, что этим утром Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ. Там он, как выяснилось, действительно встречался с Виктором Бабарико и другими...
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