ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Тихановская пришла на женский марш в Вильнюсе

10.10.2020 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская пришла на марш в поддержку белорусских женщин в Вильне. "Сегодня я не смогла не присоединиться к маршу. Я хотела поддержать беларусских женщин, высказать свое восхищение. Мы обязательно победим!" — сказала она тем, кто тоже пришёл на марш.
1 из 3

#1#
Светлана Тихановская на женском марше в Вильне / t.me/tsikhanouskaya

Сегодня такие шествия запланированы более чем в 20 странах: США, Канада, Бельгия, Великобритания, Польша, Новая Зеландия, Дания, Литва, Латвия, Германия, Швейцария, Франция, Швеция, Испания и другие. Десятки городов, тысячи людей по всему миру.

Женские акции пройдут и в городах Беларуси. Но они обозначаются как "демарши" — женщины не будут выстраиваться в колонны, а собираются просто гулять с цветами по центральным улицам.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская пришла на марш в поддержку белорусских женщин в Вильне. "Сегодня я не смогла не присоединиться к маршу. Я хотела поддержать беларусских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Увидел свободную «зебру» и припарковался! Посмотрите на очередных «героев» парковки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика