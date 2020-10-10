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Из Минска в Гомель: в Беларуси прошел автопробег в поддержку мира

10.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От Минска до Гомеля на машинах с национальными флагами. Белорусские водители устроили масштабный, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

У авто Николая Зарубицкого уже есть народное название – «беларусимобиль». Он всегда во главе колонны. Вся машина в государственной символике. Да, и слышна издалека: из внушительной колонки – любимые песни участников автопробега.

«Раз это начал, то надо продолжать. Людей все больше, больше и новых людей. Позитив хороший. Самое главное, что мы понимаем друг друга с первого слова. Все так заряжены, все ждут этих выходных, чтобы вместе поехать», – рассказал организатор автопробега Николай Зарубицкий.

Автопробег «За единую Беларусь» – теперь традиция. Каждые выходные. Виталий Леонович с женой не пропустили ни одного. Исколесили пол страны – тысячи километров.

«Это общение с людьми. Мы знакомимся, дружим, общаемся. Это вот такой своеобразный мир. Знаете, тут все позитивные люди», – рассказали участника автопробега Виталий Леонович и Анжелика Острейко.

Экипажи встречаются за городом. На старте – несколько десятков машин. Во время остановок присоединятся и другие участники. Люди разных профессий, но одних взглядов. Многие на такие акции берут с собой детей.

«И республику надо посмотреть. А то сорок лет мне, особо никуда не ездил. Хотел в этот автопробег. В прошлый раз в Брест съездили. По городу тоже хочется, но не получается: поздно работаю. А на выходных есть возможность поддержать», – рассказали Алексей и Кирилл Зуевы.

Среди остановок – памятные места. В этот раз деревня Ола. В январе 44-го каратели сожгли и расстреляли здесь 1758 человек. Это в 12 раз больше, чем в печально известной на весь мир Хатыни. Этим летом мемориал в деревне обновили. На открытии был и президент.

«Не каждый в одиночку спланирует поездку в ту же Хатынь, Брестскую крепость. Всем вместе это сделать проще. Люди присоединяются, чтобы наша поездка была наполнена не только географическим смыслом просто проехать, но и чтобы минутка образования тоже была. Не стоит забывать свою историю», – рассказал организатор автопробега Сергей Рачковский.

Финальная точка – центральная площадь Гомеля. Организаторы анонсируют уже и новые маршруты. Впереди – северный регион. Сегодня участники автопробега преодолели больше 300 километров.



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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Финальная точка – центральная площадь. Сегодня участники автопробега преодолели больше 300 километров.
 
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