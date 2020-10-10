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Из Минска в Гомель: в Беларуси прошел автопробег в поддержку мира
10.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От Минска до Гомеля на машинах с национальными флагами. Белорусские водители устроили масштабный, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
У авто Николая Зарубицкого уже есть народное название – «беларусимобиль». Он всегда во главе колонны. Вся машина в государственной символике. Да, и слышна издалека: из внушительной колонки – любимые песни участников автопробега.
Автопробег «За единую Беларусь» – теперь традиция. Каждые выходные. Виталий Леонович с женой не пропустили ни одного. Исколесили пол страны – тысячи километров.
«Это общение с людьми. Мы знакомимся, дружим, общаемся. Это вот такой своеобразный мир. Знаете, тут все позитивные люди», – рассказали участника автопробега Виталий Леонович и Анжелика Острейко.
Среди остановок – памятные места. В этот раз деревня Ола. В январе 44-го каратели сожгли и расстреляли здесь 1758 человек. Это в 12 раз больше, чем в печально известной на весь мир Хатыни. Этим летом мемориал в деревне обновили. На открытии был и президент.
«Не каждый в одиночку спланирует поездку в ту же Хатынь, Брестскую крепость. Всем вместе это сделать проще. Люди присоединяются, чтобы наша поездка была наполнена не только географическим смыслом просто проехать, но и чтобы минутка образования тоже была. Не стоит забывать свою историю», – рассказал организатор автопробега Сергей Рачковский.
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Финальная точка – центральная площадь. Сегодня участники автопробега преодолели больше 300 километров.
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