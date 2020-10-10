В Добруше милиция задержала мужчину с ребенком, который вел онлайн трансляцию с праздника города

Источник материала: Tut.by

Милиция в прямом эфире задержала жителя Добруша, который вел онлайн трансляцию с праздника города, который там проходит сегодня. Мужчина снимал ярмарку, как дети играют, катаются на аттракционах. Сам он на празднике был с сыном, которому на вид лет 6. Силовики не объяснили, какие вопросы у них к задержанному и увели его вместе с ребенком в отдел якобы для установления личности, хотя мужчина пытался показать им на месте паспорт.





Сергей Устинович — так зовут задержанного, пришел на городской праздник с маленьким сыном и вел прямой эфир оттуда для своего блога. Он снимал ярмарку, где люди продавали изделия ручной работы, как дети играют в игровом городке, прыгают на батутах.

Неожиданно к нему подошел сотрудник милиции в форме, говорит:

— Пошли.

— Куда? — слегка растерянным голосом спросил снимающий.

— Поговорим. Прекращайте снимать, — сказал милиционер.

— Не буду прекращать. Это прямой эфир, я не буду его прекращать. Нас люди смотрят, — ответил мужчина.

— Прекращай, — сотрудник милиции.

— Я не буду прекращать съемку. Какие ко мне вопросы? — спросил задерживаемый, но ему никто не ответил.

— Уведите в отдел человека, — сказал милиционер кому-то, кого не было видно в кадре.

На вопрос, на каком основании мужчине тоже никто не отвечал. Сотрудник милиции спросил:

— Вы отказываетесь идти?

В разговор вмешался прохожий с собакой. Попросил милицию, чтобы снимающего отпустили.

— Ну поснимал немного, пускай он идет. Я просто наблюдал, он ничего противозаконного не делает.

— Гуляете с собакой? — спросил милиционер у прохожего и не став слушать ответ продолжил: — Оденьте намордник, пожалуйста, собаке. Здесь много людей.

— Куда мы идем, на каком основании? — продолжал задавать вопросы снимающий.

— Для установления вашей личности.

— У меня паспорт с собой.

— Все, в отдел идемте.

Задерживаемый попытался показать паспорт, но милиционер стоял на своем.

— Я с ребенком, что вы творите? — почти закричал мужчина.

Что там дальше происходило, видно не было, только слышно. Когда снова появилось изображение, в кадре уже было несколько сотрудников милиции.

— Вы хотите личность установить? Вот документ. Куда вы меня тащите? — спрашивал мужчина.

Его сын шел с ним, но немного впереди.

Что нарушил снимающий, что от него хотят, по-прежнему никто не озвучивал.

По голосу мальчика уже было слышно, что он напуган и вот-вот заплачет. Он просил пойти домой. Папа ему объяснил, что его не отпускают дяди, а один он дойти не сможет.

Мужчину доставили в отдел. Трансляция не прекращалась. Изображения не было, но судя по голосам, туда пришла жена задержанного. Телефон со включенной трансляцией находился у нее или где-то рядом с ней. Она разговаривала с сыном.

После 3,5 часа трансляцию оборвал какой-то мужчина. На записи было слышно, как он сказал: «Вообще выключи!».