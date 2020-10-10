В Минске и в 60 городах 27 стран мира проходят женские марши белорусок

Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Традиционный субботний женский марш уже второй раз проходит в Минске в новом формате: чтобы не давать силовикам повода применять силу женщины не формируются в колоны, а просто гуляют по центральным улицам с цветами.

Несмотря на пятничные заверения Лукашенко о том, что если хотят гулять пусть болеют, которые вроде как «легализовали» прогулочные акции, собираться в колоны и открыто демонстрировать символы протеста, женщины в нынешнюю субботу снова не стали. Впрочем, эти символы любые участники или наблюдатели и так читали «между строк». Они были в одежде «запрещенного» цветосочетания, в цветах и других аксессуарах.





В связи новым форматом протеста, посчитать всех участников очередного протеста не представляется возможным.

На момент подготовки материала о каких-либо задержаниях женщин не сообщалось. Хотя «тихарей» и затонированного транспорта без номеров на улицах как обычно хватало.

В поддержку не прекращающегося уже два месяца протеста - флаги, муралы и ленточки во дворах «перемен».





А вот в европейских столицах «незарегистрированная» белорусская символика демонстрировалась на маршах солидарности вполне открыто. Такие акции прошли в Брюсселе, Варшаве, Таллине, Санкт-Петербурге и других городах. Всего в акции проходят в более чем 60 городах в 27 городах мира.





В Вильнюсе к женской акции солидарности присоединилась Светлана Тихановская.



