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В Минске и в 60 городах 27 стран мира проходят женские марши белорусок

10.10.2020 18:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Традиционный субботний женский марш уже второй раз проходит в Минске в новом формате: чтобы не давать силовикам повода применять силу женщины не формируются в колоны, а просто гуляют по центральным улицам с цветами.

Несмотря на  пятничные заверения Лукашенко о том, что если хотят гулять пусть болеют, которые вроде как  «легализовали»  прогулочные акции, собираться в колоны и  открыто демонстрировать символы протеста, женщины в нынешнюю субботу  снова не стали.  Впрочем, эти символы  любые участники или наблюдатели и так читали «между строк». Они были в одежде «запрещенного» цветосочетания, в цветах и других аксессуарах.


В связи новым форматом протеста, посчитать всех участников очередного протеста не представляется возможным.  

На момент подготовки материала о каких-либо задержаниях женщин не сообщалось. Хотя «тихарей» и затонированного транспорта без номеров на улицах как обычно хватало.

В поддержку не прекращающегося уже два месяца протеста -  флаги, муралы и ленточки во дворах «перемен».  


А вот в европейских столицах «незарегистрированная» белорусская  символика демонстрировалась на маршах солидарности вполне открыто. Такие акции прошли в Брюсселе, Варшаве, Таллине, Санкт-Петербурге и других городах. Всего в акции проходят в более чем 60 городах  в 27 городах мира. 


В Вильнюсе к женской акции солидарности присоединилась Светлана Тихановская.  


 
Теги: Минск
 
 
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Традиционный субботний женский марш уже второй раз проходит в Минске в новом формате: чтобы не давать силовикам повода применять силу женщины не формируются в...
 
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