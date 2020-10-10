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Светлана Тихановская смогла поговорить с мужем
Источник материала: Навiны
Сегодня состоялся телефонный разговор экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской с мужем — политзаключенным Сергеем Тихановским.
«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня», — сообщает телеграмм-канал экс-кандидата.
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Сегодня состоялся телефонный разговор экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской с мужем — политзаключенным Сергеем Тихановским.
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