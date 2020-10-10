«Берем цветы и гуляем». В Минске прошел женский «демарш»

Около двух часов длилась в Минске традиционная субботняя женская акция протеста, которая в этот раз была анонсирована в соцсетях как «женский демарш против политических репрессий в Беларуси».













«Мы берем цветы и гуляем с ними по городу. Но делаем это не большой колонной, а рассредоточиваемся в рамках указанного территориального отрезка. Стараемся не скапливаться большими группами», — объяснили инициаторы отличие «демарша» от классических акций протеста.













Больше всего участниц «демарша» наблюдалось на проспекте Независимости на отрезке от ГУМа до площади Якуба Коласа.

Наибольшая активность пришлась на период с 15.30 до 16.20, когда участницы акции гуляли группами по 10—15 человек, довольно плотно примыкавшими друг к другу. До этого времени женщины ходили преимущественно в одиночку, парами, реже по три-четыре человека. После — редкими группами по пять-семь человек и менее.













Многие участницы «демарша» повторили маршрут несколько раз. Из-за децентрализованности акции оценить реальное количество участниц невозможно, однако можно говорить, что счет идет на тысячи.

В акции участвовали в основном молодые девушки, однако нередко встречались как дети, так и женщины преклонного возраста. Участницы ходили с цветами, букетами из осенних листьев, некоторые были обозначены бело-красно-белыми лентами, зонтами, были одеты в этой цветовой гамме. Автомобилисты поддерживали их звуковыми сигналами.

















На протяжении всей акции силовики на многочисленных микроавтобусах ездили вдоль проспекта и, притормаживая, снимали участниц «демарша» на видеокамеры.









Акция носит международный характер — ее поддержали женщины во многих городах мира: Киеве, Мюнхене, Штутгарте, Санкт-Петербурге, Болонье, Лондоне, Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Эйндховене и других городах более чем 20 стран.

В аналогичном марше, который прошел в Вильнюсе, приняла участие экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.