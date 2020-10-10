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СМИ: Колесникова заявила о давлении на своих адвокатов

10.10.2020 18:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова заявила о давлении на ее адвокатов.

СМИ: Колесникова заявила о давлении на своих адвокатов

Как передает tut.by, она направила соответствующее заявление, которое «уже передано в спецчасть Жодинской тюрьмы №8, где она находится по обвинению в публичных призывах к захвату власти, для отправки в Минюст».

Напомним, ранее представлявшие ее интересы Максим Знак и Илья Салей были заключены под стражу, а Людмила Казак была водворена в ИВС и привлечена к административной ответственности.

Сегодня стало известно, что Александр Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с некоторыми политзаключенными.

 
 
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Член президиума Координационного совета Мария Колесникова заявила о давлении на ее адвокатов.
 
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