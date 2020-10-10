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СМИ: Колесникова заявила о давлении на своих адвокатов
Источник материала: Навiны
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова заявила о давлении на ее адвокатов.
Как передает
Напомним, ранее представлявшие ее интересы Максим Знак и Илья Салей были заключены под стражу, а Людмила Казак была водворена в ИВС и привлечена к административной ответственности.
Сегодня стало известно, что Александр Лукашенко
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Член президиума Координационного совета Мария Колесникова заявила о давлении на ее адвокатов.
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