СМИ: Колесникова заявила о давлении на своих адвокатов

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова заявила о давлении на ее адвокатов.





Как передает tut.by , она направила соответствующее заявление, которое «уже передано в спецчасть Жодинской тюрьмы №8, где она находится по обвинению в публичных призывах к захвату власти, для отправки в Минюст».

Напомним, ранее представлявшие ее интересы Максим Знак и Илья Салей были заключены под стражу, а Людмила Казак была водворена в ИВС и привлечена к административной ответственности.