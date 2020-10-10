Чемпионат Европы по фехтованию в Минске отменен из-за коронавируса





"Чемпионат Европы 2020 года в Минске отменен в связи с эпидемиологической ситуацией. В соответствии с решением конгресса EFC 2019 года следующий чемпионат Европы пройдет в 2021 году в Пловдиве в Болгарии. Точная дата пока не определена, но чемпионат должен пройти в первой половине июня", - сказал в беседе с журналистами Станислав Поздняков.