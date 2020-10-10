Политолог – о встрече Лукашенко и Бабарико: Иллюзия диалога в «рамках одной тюрьмы»









написал в Фейсбуке Усов. – Не верьте диктатору, он все равно вас обманет –в Фейсбуке Усов.





Политолог перечислил возможные причины неожиданного поступка Лукашенко:





«1. Ситуация критическая, несмотря на тщетные усилия и террор положение в стране далекое от стабильного. Необходимо снять напряжение и успокоить протесты;





2. Иллюзия диалога в «рамках одной тюрьмы». Предложение «заключенным» войти в политический пул и освежить легитимность, либо сесть надолго. Есть вероятность услышать от заключенных заявления о мудрости Лукашенко и призывы к примирению;





3. Публичное признание, что они неправы и были использованы внешними силами (дело Воскресенского);





3. Дезориентация и раскол внутри протестного движения;





4. Ослабление позиций и активности Тихановской;





5. Проведение «масштабной» конституционной реформы с учетом пожеланий обиженных, их косвенное участие во Всебелорусском собрании – обновление легитимности, но с сохранением власти;





6. Переформатирование образа железного вождя, на доброго царя;





7. Просто успешный ход, чтобы заморочить всем голову.»





Напомним, вчера Лукашенко заявил о выезде Тихановской в Литву: «Плакала на шее». Его слова опроверг Павел Латушко.