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Политолог – о встрече Лукашенко и Бабарико: Иллюзия диалога в «рамках одной тюрьмы»
Источник материала: Партизан
После общения главы Беларуси с Виктором Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов призвал «не верить диктатору».
– Не верьте диктатору, он все равно вас обманет –
Политолог перечислил возможные причины неожиданного поступка Лукашенко:
«1. Ситуация критическая, несмотря на тщетные усилия и террор положение в стране далекое от стабильного. Необходимо снять напряжение и успокоить протесты;
2. Иллюзия диалога в «рамках одной тюрьмы». Предложение «заключенным» войти в политический пул и освежить легитимность, либо сесть надолго. Есть вероятность услышать от заключенных заявления о мудрости Лукашенко и призывы к примирению;
3. Публичное признание, что они неправы и были использованы внешними силами (дело Воскресенского);
3. Дезориентация и раскол внутри протестного движения;
4. Ослабление позиций и активности Тихановской;
5. Проведение «масштабной» конституционной реформы с учетом пожеланий обиженных, их косвенное участие во Всебелорусском собрании – обновление легитимности, но с сохранением власти;
6. Переформатирование образа железного вождя, на доброго царя;
7. Просто успешный ход, чтобы заморочить всем голову.»
Напомним, вчера Лукашенко заявил о выезде Тихановской в Литву: «Плакала на шее». Его слова опроверг Павел Латушко.
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После общения главы Беларуси с Виктором Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов...
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