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В Бобруйске задержали поджигателей «Табакерки» (видео)

10.10.2020 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около часа ночи в милицию Бобруйска поступило сообщение о горящем киоске «Табакерка» на улице Шмидта. Пожарные потушили возгорание, а сыщики предположили, что это поджог. Злоумышленников задержали, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители уже спустя несколько часов вышли на троих местных жителей возрастом от 27 до 37 лет. Задерживали их при поддержке ОМОНа. На допросе выяснилось, что злоумышленники основательно готовились: использовали часовой механизм для поджога канистры с бензином.

Также в гараже у одного из бобруйчан нашли пневматическое оружие и «предметы, которые могут быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства». А у его подельника обнаружили флешку с фотографиями и личными данными сотрудников местной милиции.

Двое задержанных сказали, что участвовали в минских протестах, а один из них в Бобруйске расклеивал листовки и наносил краской надписи на пешеходном переходе.

Помимо этого оперативники установили, что на прошлой неделе подозреваемые пробили колесо в машине сотрудника милиции.

Задержанные находятся в ИВС. Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

 
 
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Сегодня около часа ночи в милицию Бобруйска поступило сообщение о горящем киоске «Табакерка» на улице Шмидта. Пожарные потушили возгорание, а сыщики предположили,...
 
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