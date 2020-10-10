Смертная казнь: белорусы - за или против?

Источник материала: Sputnik Беларусь

10 октября мир отмечает День борьбы со смертной казнью. Но далеко не во всех развитых странах высшая мера наказания отменена.

Беларусь остается единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

Среди других стран, где применяется высшая мера наказания, числятся также Ирак, Сингапур, Япония, Северная Корея, Пакистан, Сомали, Афганистан и ряд других.

Приговор суда о смертной казни в Беларуси приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Подобная практика еще в 2003 признана Комитетом по правам человека ООН бесчеловечной по отношению к родственникам казненных. Комитет требовал от страны устранить нарушения. Однако Беларусь проигнорировала свои обязательства.

Страны Европы давно требуют от Беларуси отмены смертной казни.

В течение последнего десятилетия в Беларуси приговаривают к расстрелу от 2 до 9 человек ежегодно. Осужденный может просить о помиловании, то есть замене смертной казни пожизненным заключением, но известно только об одном помилованном за все годы.

Sputnik расспросил у белорусов, что они думают о высшей мере наказания. Смотрите на видео, что ответили минчане.