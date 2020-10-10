ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смертная казнь: белорусы - за или против?

10.10.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

10 октября мир отмечает День борьбы со смертной казнью. Но далеко не во всех развитых странах высшая мера наказания отменена.

© Sputnik / Виктор Толочко
Рабочая группа по отмене смертной казни создана в парламенте

Беларусь остается единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.

Среди других стран, где применяется высшая мера наказания, числятся также Ирак, Сингапур, Япония, Северная Корея, Пакистан, Сомали, Афганистан и ряд других.

Приговор суда о смертной казни в Беларуси приводится в исполнение через расстрел.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

Подобная практика еще в 2003 признана Комитетом по правам человека ООН бесчеловечной по отношению к родственникам казненных. Комитет требовал от страны устранить нарушения. Однако Беларусь проигнорировала свои обязательства.

Страны Европы давно требуют от Беларуси отмены смертной казни.

В течение последнего десятилетия в Беларуси приговаривают к расстрелу от 2 до 9 человек ежегодно. Осужденный может просить о помиловании, то есть замене смертной казни пожизненным заключением, но известно только об одном помилованном за все годы.

Sputnik расспросил у белорусов, что они думают о высшей мере наказания. Смотрите на видео, что ответили минчане.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь единственная в Европе, где смертная казнь еще применяется. За годы независимости в стране к высшей мере приговорили более 300 человек. Смертную казнь в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Европы по фехтованию в Минске отменен из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика