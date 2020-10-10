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В Гродно начали задерживать администраторов районных чатов в Telegram. Им грозит уголовная статья

10.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

9 октября задержали шесть из 19 человек, которые находились в общем чате для администраторов районных чатов, сообщил близкий к задержанным источник Hrodna.life.

Они проходят подозреваемыми по делу, заведенному по ст. 342 УК — Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. С 9 октября они находятся в изоляторе временного содержания в Гродно.

Около 10.00 9 октября в Гродно по дороге на работу задержали администраторку одного из районных чатов в Telegram Евгению. Евгению увезли сначала в Главное управление по борьбе сорганизованной преступностью и коррупцией, затем — в Следственный комитет, и допрашивали до позднего вечера. Об этом Hrodna.life сообщил Александр — администратор одного из районных чатов, которому девушка позвонила после допроса.

По информации Hrodna.life, чат взломали и задержали участников, которых идентифицировали. Сейчас шесть человек находятся в ИВС. Они под подпиской о неразглашении. Обстоятельства дела, заведенного по ст. 342 УК, неизвестны. Получить комментарий в пресс-службе управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области на 10 октября Hrodna.life не удалось.

Максимальная санкция по ст. 342 УК предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Всего в Гродненской области по уголовным делам, возбужденным после выборов президента, проходят около 40 человек, сообщает harodniaspring.org. Некоторые из них находятся в изоляторах, часть людей выехали, часть находится под подпиской о невыезде.
 
Теги: Гродно
 
 
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9 октября задержали шесть из 19 человек, которые находились в общем чате для администраторов районных чатов, сообщил близкий к задержанным источник Hrodna.life.
 
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