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Ватикан ждет условий возвращения в Беларусь митрополита Кондрусевича

10.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ватикан считает неприемлемыми возможные условия возвращения в Беларусь митрополита Тадеуша Кондрусевича, поэтому пока занимает выжидательную позицию. Об этом секретарь Святого престола по связям с государствами архиепископ Пол Галахер заявил в интервью изданию Crux.



Напомним, архиепископ Кондрусевич не смог въехать в Беларусь из Белостока 31 августа. Поводом для этого Госпогранкомитет назвал аннулирование его паспорта. МВД заявило, что в отношении Кондрусевича проводилась проверка о наличии у него белорусского гражданства.

"Мы пытались доказать, что в интересах всех, церкви и государства, чтобы ему было разрешено вернуться в страну. Они не разделяют этого мнения, и я не слишком оптимистичен, что они собираются двигаться в этом направлении", — заявил Галлахер.

Он считает, что в итоге белорусские власти "все-таки впустят митрополита в страну, но могут выставить такие условия, которые католическая церковь не сможет принять, поэтому Ватикан предпочитает подождать".

"Я думаю, они (впустят его), но, возможно, условия, которые они могут наложить, будут неприемлемыми для архиепископа, поэтому мы подождем и посмотрим", — сказал кардинал.

В воскресенье 11 октября в Беларусь прибудет новый папский нунций архиепископ Анте Йозич. Он продолжит диалог о возможностях возвращения в страну главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича.
 
 
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Ватикан считает неприемлемыми возможные условия возвращения в Беларусь митрополита Тадеуша Кондрусевича, поэтому пока занимает выжидательную позицию. Об этом...
 
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