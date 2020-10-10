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19-летняя полька выиграла «Ролан Гаррос». Она не отдала ни одного сета на турнире

10.10.2020 19:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

19-летняя Ига Швентек из Польши стала новой победительницей грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», сообщает «Чемпионат.ком». В финале соревнований Швентек нанесла поражение чемпионке Australian Open 2020 года 21-летней американке Софье Кенин со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.


Reuters

В финальном матче Швентек подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Кенин один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала все три созданные возможности взять подачу соперницы.

У Швентек титул стал первым в карьере. В ходе соревнований она обыграла первую сеяную румынку Симону Халеп, обладательницу уайлд-кард канадку Эжени Бушар и 15-ю сеяную чешку Маркету Вондроушову. При этом Швентек не отдала ни одного сета соперницам.

Отметим, что впервые в истории «Ролан Гаррос» выиграл представитель Польши.


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В финале соревнований Швентек нанесла поражение чемпионке Australian Open 2020 года 21-летней американке Софье Кенин со счетом 6:4, 6:1.
 
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