|
19-летняя полька выиграла «Ролан Гаррос». Она не отдала ни одного сета на турнире
Источник материала: Tut.by
19-летняя Ига Швентек из Польши стала новой победительницей грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», сообщает
В финальном матче Швентек подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Кенин один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала все три созданные возможности взять подачу соперницы.
У Швентек титул стал первым в карьере. В ходе соревнований она обыграла первую сеяную румынку Симону Халеп, обладательницу уайлд-кард канадку Эжени Бушар и 15-ю сеяную чешку Маркету Вондроушову. При этом Швентек не отдала ни одного сета соперницам.
Отметим, что впервые в истории «Ролан Гаррос» выиграл представитель Польши.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале соревнований Швентек нанесла поражение чемпионке Australian Open 2020 года 21-летней американке Софье Кенин со счетом 6:4, 6:1.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)