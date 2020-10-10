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Не верю! Как подделывают и продают предметы старины
10.10.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Вместе с антикваром Михаилом Сусловым разбираемся, как мошенникам удается обмануть даже экспертов по предметам старины. И что делать, если вам предлагают купить "случайно найденные"старинные монеты.
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11:51 Как мифотворчество влияет на продажи предметов искусства (и как повысить цену на поддельное яйцо Фаберже)
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22:28 "Строители случайно нашли золотые монеты": стоит ли покупать якобы "старинные" деньги
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"Старинная" ваза может оказаться новоделом, у которого старое ― только дно с клеймом, а в "антикварном" стуле, возможно, подлинная только левая ножка.
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