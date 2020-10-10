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Светлана Тихановская впервые за 4 месяца поговорила по телефону со своим мужем

10.10.2020 19:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Об этом рассказал Советник Тихановской по международным вопросам Франак Вечерко. По его словам Сергей Тихановский не ожидал, что состоится такой телефонный разговор.

«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских, — сообщается в телеграм-канале. — Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня. Подробности — позже», - рассказал Франак Вечерко «Радыё Свабода»

Со слов  Вечерко, в помещении с Тихановским кто-то еще присутствовал, а супруги разговаривали про детей и содержание Сергея в тюрьме. Тихановский рассказал, что следит за новостями.

 «Стоит быть более жесткими и продолжать встречаться с руководителями иностранных стран», — приводит слова Тихановского Франак Вечерко.

Напомним, Сергея Тихановского и еще несколько человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Правозащитники признали его политзаключенным.

Также сегодня сообщалось, что Лукашенко сегодня утром встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными, в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой, бизнесменом Юрием Воскресенским, политтехнологом Виталием Шкляровым и другими. Содержание беседы, якобы по общему решению участников встречи, оставили в тайне.

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Об этом рассказал Советник Тихановской по международным вопросам Франак Вечерко. По его словам Сергей Тихановский не ожидал, что состоится такой телефонный...
 
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