Светлана Тихановская впервые за 4 месяца поговорила по телефону со своим мужем

Источник материала: Ежедневник

Об этом рассказал Советник Тихановской по международным вопросам Франак Вечерко. По его словам Сергей Тихановский не ожидал, что состоится такой телефонный разговор.

«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских, — сообщается в телеграм-канале. — Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня. Подробности — позже», - рассказал Франак Вечерко «Радыё Свабода»

Со слов Вечерко, в помещении с Тихановским кто-то еще присутствовал, а супруги разговаривали про детей и содержание Сергея в тюрьме. Тихановский рассказал, что следит за новостями.

«Стоит быть более жесткими и продолжать встречаться с руководителями иностранных стран», — приводит слова Тихановского Франак Вечерко.

Напомним, Сергея Тихановского и еще несколько человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Правозащитники признали его политзаключенным.

Также сегодня сообщалось, что Лукашенко сегодня утром встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными, в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой, бизнесменом Юрием Воскресенским, политтехнологом Виталием Шкляровым и другими. Содержание беседы, якобы по общему решению участников встречи, оставили в тайне.