ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Латушко: Не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко!

10.10.2020 19:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал проявлением слабости решение Лукашенко провести беседу со своими оппонентами в МИЗО КГБ, заявив, что нельзя верить ни единому слову и поступку шкловского пенсионера.

«Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых ещё вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признаёт не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают власти серьёзные неудобства», - заявил Латушко.

«Легко проводить круглый стол с людьми, которые являются заложниками. Значит, дальше Лукашенко сможет говорить, что все действия по Конституции одобрены людьми, которых он арестовал? Прикрываться их именем, чтобы легитимизировать свои преступные действия? Нет. Не допустим», - подчеркнул он.

По мнению политика, сегодняшняя встреча показала, что «мы на правильном пути».

«Лукашенко был вынужден сесть за стол переговоров с людьми, которых сам же посадил за решётку. В его государстве всё трещит по швам: экономика рушится, банковская система тоже, разваливается военная поддержка, внешняя политика потерпела фиаско, наступила полная изоляция», - перечислил проблемы власти Латушко.

«Нет никаких преступников — есть политзаключённые. А значит, он обязан их освободить. Сегодня же. В эту же минуту. Должны быть прекращены все уголовные дела по политическим мотивам. Если это требование белорусского общества не будет выполнено — завтра же, на воскресном марше, мы должны выйти и потребовать это сделать немедленно», - призвал член президиума КС.

Он напомнил, что требования протестующих остаются неизменными: освобождение политзаключённых, привлечение к ответственности виновных в преступлениях и новые честные выборы.

«Лукашенко должен уйти. Он украл выбор народа. Законно избранному президенту для принятия решений не требуются встречи в СИЗО», - резюмировал Латушко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал проявлением слабости решение Лукашенко провести беседу со своими оппонентами в МИЗО КГБ, заявив, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Смолевичах обсудят детальный план территории «Великого камня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика