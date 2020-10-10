Встреча заложника с террористами

Поневоле задумаешься. После ареста в 2010 году в СИЗО КГБ мне устраивали встречи с председателем КГБ и заместителем генерального прокурора. По их инициативе. Сейчас что-то, как говорится, в лесу померло, причем значительных размеров. В «американку» привезли целого Лукашенко.





Пресловутый «Пул первого» заявил о том, что встреча длилась четыре с половиной часа. Можно было бы добавить, что проходила она в теплой дружественной обстановке, но коньячных бокалов и даже кофейных чашек на снимке не наблюдается. Зато стоят бэджи-таблички с именами всех, кроме господина Лукашенко: вероятно, предполагается, что уж его-то собравшаяся за овальным столом публика точно ни с кем не спутает. А остальных, так сказать, пометили достаточно крупными буквами – чтобы инициатору встречи не пришлось доставать очки.





Коллеги уже сострили: дескать, встреча террориста с заложниками. Что же так пессимистично-то? Наоборот! Явно встреча заложника с теми, кого он считает террористами, организаторами революции и тому подобное. Это ведь от них он собирался отстреливаться, вооружив даже несовершеннолетнего ребенка? Тогда нужно заметить, что Александр Григорьевич проявил недюжинную смелость. До сих пор диалог с подобной категорией он вел при поддержке господина Караева Ю.Х. А тут – за одним столом! Явно без автомата Калашникова! Да еще рядом с американским политтехнологом Шкляровым! Даже если предположить, что за дверью притаился главный организатор встречи генерал Теф… (простите – Тертель, разумеется) с группой доверенных лиц, то и в этом случае раньше, чем они успеют вбежать, кто-нибудь из арестованных и томящихся в заключении без свежей крови банкиров вполне может попытаться перегрызть оппоненту глотку.





Но, конечно, главная радость – комментарий того же «пула первого»: «Конституцию на улице не напишешь». Вероятно, мы должны обезуметь от счастья: нам предлагают написать ее в тюрьме!





Собственно говоря, никакого преувеличения я не вижу. По факту свободы и права граждан Беларуси существенно ограничены. Известный деятель ОМОНа Балаба недавно даже удивленно заметил, что среди протестующих много неплохо зарабатывающих людей (айтишников?) – ему даже в голову не приходит, что человек со стабильным и достаточно серьезным – по белорусским меркам – доходом может желать чего-то большего. Например, свободы выбора. Можно сказать, все мы находимся в состоянии более или менее ограничения свободы. Все – включая депутатов, дипломатов, чиновников и членов избирательных комиссий. Именно народу, находящемуся в тюрьме с разной площадью камеры, предлагается написать основной закон, по которому ему предстоит жить в ближайшие годы – до следующего восстания з в.





Кто-нибудь сомневается в том, что в таких условиях не может появиться на свет что-либо кроме положения о внутреннем распорядке тюрьмы?





Именно поэтому появившаяся в интернете картинка полностью и совершенно объективно отражает реальное положение вещей. Или вы с этим не согласны?





А на самом-то деле – что, кто-нибудь хочет ее писать на свободе? В самом деле? Так вас (нас!!!) всех выпусти – мы ведь, чего греха таить, такого понаписать можем! Такого!!! Ну, вы понимаете… Что же ему, болезному, – потом в Ростов катить? Так он пока не готов. Ростов, в смысле, не готов. Резиденция там пока не оборудована.