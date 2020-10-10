ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Без сапога и с переохлаждением. В Столбцовском районе вышла из леса 86-летняя бабушка

10.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Возле поселка Колосово Столбцовского района 7 октября нашлась 86-летняя жительница этого поселка Ядвига Дубатовка, которая 3 октября ушла в лес и пропала. Бабушку искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».



Администратор ПСО «Ангел» Юлия Ковган рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Нам были известны любимые места прогулок пенсионерки. Он делала свою фирменную солянку и любила собирать грибы вдоль железнодорожного полотна. Там ее и искали. Поиски не приносили результатов. Мы делали вывод, что пенсионерка углубилась в лес и заблудилась. Так и произошло. Днем 7 октября бабушка сама вышла из леса и двигалась в направлении Колосова. Все местные жители, конечно, знали о ее пропаже. Поэтому, когда они встретили женщину, то тут же отправили ее в больницу.

Юлия Ковган отметила, что пенсионерка вышла из лесного массива без одного сапога. У бабушки переохлаждение и обезвоживание. Пояснить, как и где она провела четверо суток, пожилая женщина не могла. Ее поместили в реанимационное отделение больницы. В реанимации пенсионерка находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле поселка Колосово Столбцовского района 7 октября нашлась 86-летняя жительница этого поселка Ядвига Дубатовка, которая 3 октября ушла в лес и пропала. Бабушку...
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко: Не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.10.2020
Mir24.TV Belarus
10.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика