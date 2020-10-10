Без сапога и с переохлаждением. В Столбцовском районе вышла из леса 86-летняя бабушка









МЛЫН.BY : Администратор ПСО «Ангел» Юлия Ковган рассказала корреспонденту





— Нам были известны любимые места прогулок пенсионерки. Он делала свою фирменную солянку и любила собирать грибы вдоль железнодорожного полотна. Там ее и искали. Поиски не приносили результатов. Мы делали вывод, что пенсионерка углубилась в лес и заблудилась. Так и произошло. Днем 7 октября бабушка сама вышла из леса и двигалась в направлении Колосова. Все местные жители, конечно, знали о ее пропаже. Поэтому, когда они встретили женщину, то тут же отправили ее в больницу.





Юлия Ковган отметила, что пенсионерка вышла из лесного массива без одного сапога. У бабушки переохлаждение и обезвоживание. Пояснить, как и где она провела четверо суток, пожилая женщина не могла. Ее поместили в реанимационное отделение больницы. В реанимации пенсионерка находится в тяжелом, но стабильном состоянии.



