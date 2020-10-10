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В Смолевичах обсудят детальный план территории «Великого камня»
Источник материала: Партизан
В Смолевичах с 12 октября по 5 ноября пройдет общественное обсуждение проекта детального плана территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», пишет
С планом территории можно будет ознакомиться с 12 по 26 октября в Смолевичском райисполкоме с 8:00 до 17:00, а презентация проекта состоится 15 октября в 16:00 в зале Смолевичского городского дома культуры.
Разработанный проект занимает площадь 459,72 га на землях индустриального парка.
Во время проведения общественного обсуждения проекта участники вправе направлять организатору (Смолевичскому райисполкому) письменные замечания и предложения, в том числе о наиболее рациональных способах реализации проекта. Участники общественного обсуждения имеют право проводить профессиональную независимую экспертизу выставленного на общественное обсуждение проекта, результаты которой направляются в орган государственной экспертизы.
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В Смолевичах с 12 октября по 5 ноября пройдет общественное обсуждение проекта детального плана территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий...
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