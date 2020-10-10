Супруга Атамбаева рассказала о новом задержании экс-президента Киргизии









«БТР врезался в нашу машину. Получилось столкновение, и от БТР она немного повредилась. И здесь же врывается во двор несколько БТР. Выходят в масках экипированные», — рассказала супруга экс-главы республики.





По ее словам, после этого к ним вышли люди в масках





«Я-то была с детьми. Были Сейит Атамбаев, Кадыр Атамбаев, Тимерлан Султанбеков, и был водитель машины. И прямо на землю, на асфальт. И в спины — я не разбираюсь в оружии — «Калашниковыми», наверное», — отметила она.





Супруга экс-президента отметила, что ее детей час держали на земле.





«Еще подходили и пинали некоторые», — добавила она.





Раиса Атамбаева также рассказала, что не считает, что к покушению на ее мужа, произошедшем накануне, могут быть причастны сторонники кандидата в премьеры Киргизии Садыра Жапарова.





Она выразила мнение, что «так нагло стрелять по машине экс-президента» они бы не стали.





Ранее в субботу стало известно о задержании самого Алмазбека Атамбаева. По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики, экс-президента задержали за организацию массовых беспорядков в стране.





Ранее в этот же день жена бывшего киргизского лидера заявляла журналистам, что задержали также сыновей ее супруга — Кадыра и Сейита Атамбаевых, а также Темирлана Султанбекова. По данным РЕН ТВ, после допроса сыновей экс-президента отпустили домой.







