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Супруга Атамбаева рассказала о новом задержании экс-президента Киргизии

10.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Раиса Атамбаева, супруга экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, рассказала «Известиям» о задержании мужа. По ее словам, бывший глава государства не захотел уезжать из дома. При этом она вместе с детьми спешно собрались, но не успели далеко уехать.



«БТР врезался в нашу машину. Получилось столкновение, и от БТР она немного повредилась. И здесь же врывается во двор несколько БТР. Выходят в масках экипированные», — рассказала супруга экс-главы республики.

По ее словам, после этого к ним вышли люди в масках

«Я-то была с детьми. Были Сейит Атамбаев, Кадыр Атамбаев, Тимерлан Султанбеков, и был водитель машины. И прямо на землю, на асфальт. И в спины — я не разбираюсь в оружии — «Калашниковыми», наверное», — отметила она.

Супруга экс-президента отметила, что ее детей час держали на земле.

«Еще подходили и пинали некоторые», — добавила она.

Раиса Атамбаева также рассказала, что не считает, что к покушению на ее мужа, произошедшем накануне, могут быть причастны сторонники кандидата в премьеры Киргизии Садыра Жапарова.

Она выразила мнение, что «так нагло стрелять по машине экс-президента» они бы не стали.

Ранее в субботу стало известно о задержании самого Алмазбека Атамбаева. По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики, экс-президента задержали за организацию массовых беспорядков в стране.

Ранее в этот же день жена бывшего киргизского лидера заявляла журналистам, что задержали также сыновей ее супруга — Кадыра и Сейита Атамбаевых, а также Темирлана Султанбекова. По данным РЕН ТВ, после допроса сыновей экс-президента отпустили домой.
 
 
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Раиса Атамбаева, супруга экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, рассказала «Известиям» о задержании мужа. По ее словам, бывший глава государства не захотел...
 
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