Правительство расширило список заболеваний, при которых положены бесплатные лекарства

Источник материала: Tut.by

Совет министров расширил список заболеваний, при которых люди имеют право на бесплатные лекарства. Об этом говорится в постановлении правительства № 587 от 8 октября 2020 года.



Фото: Александра Квиткевич

В перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатные лекарства, добавили гликогенозы (это наследственные болезни, причиной которых является генетический дефект производства ферментов, участвующих в метаболизме углеводов. — Прим. ред.) и врожденный ихтиоз (группа наследственных заболеваний, связанных с мутацией генов, отвечающих за правильное развитие кожи. — Прим. ред.). На сегодня в этом списке больше 100 названий заболеваний.

Также в постановлении определен порядок бесплатного и льготного обеспечения пациентов лекарствами, лекарственным питанием и перевязочными материалами.

Кроме того, внесены некоторые изменения в форму рецепта врача для выписки лекарств на льготных условиях, в том числе и бесплатно. Например, изменен вариант указания срока действия рецепта с 2 месяцев на 60 дней.

Документ вступит в силу 20 ноября.