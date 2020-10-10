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Правительство расширило список заболеваний, при которых положены бесплатные лекарства
Источник материала: Tut.by
Совет министров расширил список заболеваний, при которых люди имеют право на бесплатные лекарства. Об этом говорится в
В перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатные лекарства, добавили гликогенозы (это наследственные болезни, причиной которых является генетический дефект производства ферментов, участвующих в метаболизме углеводов. — Прим. ред.) и врожденный ихтиоз (группа наследственных заболеваний, связанных с мутацией генов, отвечающих за правильное развитие кожи. — Прим. ред.). На сегодня в этом списке больше 100 названий заболеваний.
Также в постановлении определен порядок бесплатного и льготного обеспечения пациентов лекарствами, лекарственным питанием и перевязочными материалами.
Кроме того, внесены некоторые изменения в форму рецепта врача для выписки лекарств на льготных условиях, в том числе и бесплатно. Например, изменен вариант указания срока действия рецепта с 2 месяцев на 60 дней.
Документ вступит в силу 20 ноября.
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Такие изменения предусмотрены в постановлении Совета министров № 587, которое вступит в силу 20 ноября.
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