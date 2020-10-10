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Латушко: не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко

10.10.2020 20:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Вести диалог с теми, кто в тюрьме, — признание собственной слабости», — так прокомментировал член Координационного совета по урегулированию политического кризиса, бывший дипломат Павел Латушко сегодняшний визит Александра Лукашенко к политзаключенным в СИЗО КГБ.

Латушко: не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко

«Не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко! — призвал Латушко в своем телеграм-канале. — Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых еще вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признаёт не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают власти серьезные неудобства».

«Легко проводить круглый стол с людьми, которые являются заложниками, — отметил член президиума КС. — Значит, дальше Лукашенко сможет говорить, что все действия по Конституции одобрены людьми, которых он арестовал? Прикрываться их именем, чтобы легитимизировать свои преступные действия? Нет. Не допустим».

«Сегодняшняя встреча показала: мы на правильном пути. Лукашенко был вынужден сесть за стол переговоров с людьми, которых сам же посадил за решетку. В его государстве все трещит по швам: экономика рушится, банковская система тоже, разваливается военная поддержка, внешняя политика потерпела фиаско, наступила полная изоляция», — констатировал Латушко.

«Нет никаких преступников — есть политзаключеные. А значит, он обязан их освободить. Сегодня же. В эту же минуту. Должны быть прекращены все уголовные дела по политическим мотивам. Если это требование белорусского общества не будет выполнено — завтра же, на воскресном марше, мы должны выйти и потребовать это сделать немедленно», — призвал он.

По мнению Латушко, то, что Лукашенко сел за стол переговоров, — «заслуга нас, всех тех, кто выходит на протесты уже два месяца, мы добились подвижек, и это важный шаг к победе».

«Наши требования неизменны: освободить политзаключенных, привлечь к ответственности виновных в преступлениях, провести новые честные выборы», — напомнил политик, вынужденный находиться за границей в связи с угрозой ареста.

«Лукашенко должен уйти. Он украл выбор народа. Законно избранному президенту для принятия решений не требуются встречи в СИЗО», — убежден Латушко.

 
 
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«Вести диалог с теми, кто в тюрьме, — признание собственной слабости», — так прокомментировал член Координационного совета по урегулированию политического...
 
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