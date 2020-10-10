Светлана Тихановская: если Лукашенко хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно

Если Лукашенко хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Об этом заявила Светлана Тихановская, комментируя сегодняшний визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и его встречу с Виктором Бабарико и другими политзаключенными.





«Сегодняшние события — это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется», — отметила Светлана Тихановская.

По ее мнению, Лукашенко говорит о конституционной реформе только для того, «чтобы ослабить наш протест».

«Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов», — заявила Тихановская.

Александр Лукашенко 10 октября посетил СИЗО КГБ, где встретился с некоторыми из признанных правозащитниками политзаключенными, в том числе бывшим претендентом на пост президента, экс-главой «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико.

«Конституцию на улице не напишешь» — это слова президента членам так называемого координационного совета и объединенного штаба», — сообщил ранее телеграм-канал «Пул Первого». По его информации, в СИЗО Лукашенко «четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями».

«Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — говорилось в сообщении.

Судя по размещенной каналом фотографии со встречи, помимо Виктора Бабарико на ней присутствовали около десяти человек, в том числе его сын Эдуард Бабарико, член президиума КС Лилия Власова, политтехнолог Виталий Шкляров.

